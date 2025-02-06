تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فوائد أكل الخيار يومياً.
فوائد تناول الخيار يومياً:
· ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف؛ لأنّ 90% منه يتكوّن من الماء.
· تقليل درجة حرارة الجسم.
· حماية البشرة من الالتهابات، وحروق الشمس.
· علاج الهالات السوداء، وانتفاخ العينين.
. طرد السموم من الجسم، والتخلّص من حصى الكلى، وتقليل نسبة الكولسترول الضارّ في الجسم.
· تقوية جهاز المناعة في الجسم؛ لاحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ج. تزويد الجسم بالطاقة. تزويد الجسم بكثير من العناصر المهمّة، مثل الفيتامينات، والمعادن، مثل البوتاسيوم.
· تسهيل عمليّة الهضم في الجسم، وتخسيس الوزن؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وقليل من السعرات الحرارية.
· الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانيّة، خاصّةً سرطان الثدي، والرحم، و البروستات.
·تحفيز خلايا البنكرياس لإنتاج الإنسولين، ممّا يساهم في علاج مرض السكري، وتنظيم مستوى السكّر في الدم.
· علاج ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه.
· القضاء على الفطريّات والبكتيريا الموجودة في الفم، والمساعدة في الحصول على نفس منعش.
· زيادة نموّ الشعر، وتقويته، وجعله نضراً. وقاية الأظافر من الهشاشة.
· الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض: كمرض النقرس، والتهاب المفاصل؛ لاحتوائه على عنصر السيليكا. الحدّ من الإصابة بالدوار، والصداع؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين ب، والسكّريات.
· إدرار البول، والمحافظة على صحّة الكلى.
· علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، كالإمساك.