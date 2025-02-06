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تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فوائد أكل الخيار يومياً.

فوائد تناول الخيار يومياً:

· ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف؛ لأنّ 90% منه يتكوّن من الماء.

· تقليل درجة حرارة الجسم.

· حماية البشرة من الالتهابات، وحروق الشمس.

· علاج الهالات السوداء، وانتفاخ العينين.

. طرد السموم من الجسم، والتخلّص من حصى الكلى، وتقليل نسبة الكولسترول الضارّ في الجسم.

· تقوية جهاز المناعة في الجسم؛ لاحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ج. تزويد الجسم بالطاقة. تزويد الجسم بكثير من العناصر المهمّة، مثل الفيتامينات، والمعادن، مثل البوتاسيوم.

· تسهيل عمليّة الهضم في الجسم، وتخسيس الوزن؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وقليل من السعرات الحرارية.

· الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانيّة، خاصّةً سرطان الثدي، والرحم، و البروستات.

·تحفيز خلايا البنكرياس لإنتاج الإنسولين، ممّا يساهم في علاج مرض السكري، وتنظيم مستوى السكّر في الدم.

· علاج ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه.

· القضاء على الفطريّات والبكتيريا الموجودة في الفم، والمساعدة في الحصول على نفس منعش.

· زيادة نموّ الشعر، وتقويته، وجعله نضراً. وقاية الأظافر من الهشاشة.

· الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض: كمرض النقرس، والتهاب المفاصل؛ لاحتوائه على عنصر السيليكا. الحدّ من الإصابة بالدوار، والصداع؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين ب، والسكّريات.

· إدرار البول، والمحافظة على صحّة الكلى.

· علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، كالإمساك.

فوائد الخيار اهمية تناول الخيار الخيار للصحة

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