تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فوائد أكل الخيار يومياً.

فوائد تناول الخيار يومياً:

· ترطيب الجسم، وحمايته من الجفاف؛ لأنّ 90% منه يتكوّن من الماء.

· تقليل درجة حرارة الجسم.

· حماية البشرة من الالتهابات، وحروق الشمس.

· علاج الهالات السوداء، وانتفاخ العينين.

. طرد السموم من الجسم، والتخلّص من حصى الكلى، وتقليل نسبة الكولسترول الضارّ في الجسم.

· تقوية جهاز المناعة في الجسم؛ لاحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ج. تزويد الجسم بالطاقة. تزويد الجسم بكثير من العناصر المهمّة، مثل الفيتامينات، والمعادن، مثل البوتاسيوم.

· تسهيل عمليّة الهضم في الجسم، وتخسيس الوزن؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وقليل من السعرات الحرارية.

· الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانيّة، خاصّةً سرطان الثدي، والرحم، و البروستات.

·تحفيز خلايا البنكرياس لإنتاج الإنسولين، ممّا يساهم في علاج مرض السكري، وتنظيم مستوى السكّر في الدم.

· علاج ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه.

· القضاء على الفطريّات والبكتيريا الموجودة في الفم، والمساعدة في الحصول على نفس منعش.

· زيادة نموّ الشعر، وتقويته، وجعله نضراً. وقاية الأظافر من الهشاشة.

· الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض: كمرض النقرس، والتهاب المفاصل؛ لاحتوائه على عنصر السيليكا. الحدّ من الإصابة بالدوار، والصداع؛ وذلك لاحتوائه على فيتامين ب، والسكّريات.

· إدرار البول، والمحافظة على صحّة الكلى.

· علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، كالإمساك.