قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل بسكويت الشاي للإفطار.
طريقة عمل بسكويت الشاي:
المكونات الجافة..
1. دقيق أبيض: كوبين
2. نشا الذرة: ملعقة كبيرة
3. سكر بودرة: نصف كوب
4. فانيليا: ربع ملعقة صغيرة
5. بيكنج بودر: نصف ملعقة صغيرة
المكونات السائلة:
1. زيت: نصف كوب
2. ماء دافئ: نصف كوب
توجيهات التحضير:
1. اخلط المكونات الجافة.
2. اخلط المكونات السائلة.
3. أضف الخليط السائل إلى الخليط الجاف.
4. اخلط حتى يتجانس.
5. اسكب في قوالب البسكوت.
6. اخبز في فرن محمص على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة.
تعليمات ..
1. استخدم دقيق ناعم.
2. لا تفرك الخليط كثيرًا.
3. يمكنك إضافة المكسرات أو اللوز.
4. تأكد من درجات الحرارة والزمن في الفرن.