خبيرة طاقة تحذر من تركيب الجبس امبورد .. يسبب ضغوطا نفسية

وجهت الدكتورة سهام عيد خبيرة الطاقة بعض النصائح للعرائس الجديدة والمقبلات على الزواج.

وقالت خبيرة الطاقة خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» إن زيادة الكراكيب في المنزل تُصغر مساحته، إذا كان المنزل صغير نبتعد عن "النجف" ونكتفي بـ اباجورات جانبية أو "طبق في السقف".



وحذرت الدكتورة سهام عيد من تركيب الجبس امبورد في السقف لأنه بيقوم بتضييع مساحة السقف الصغير، ترى نفسك مضغوطة من غير أسباب، لأن هذا خُلق لكي نداري به عيوب السقف، فيجب الاكتفاء بـ طبق إضاءة في السقف والأباجورات والستاير الخفيفة.

واختتمت: "العروسة والعريس يقوموا بشراء كل قطعة مع بعضهما بعد الزواج، ويجب أن يعتمدا على بعضهما دون الاعتماد على الوالدين، موجهة رسالة للعروس: "مش لازم كل حاجة تكون موجودة عندك في بداية الزواج، اخلقي ذكريات جميلة أنتي وزوجك في شراء قطعة قطعة".