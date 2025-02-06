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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع .. إزاي تخلي فلوسك فيها بركة؟

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
يوسف أيمن

تناولت برامج التوك شو أمس ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
 

ينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيارة المرتبات ، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة.


مفاجأة في أسعار الذهب.. رقم تاريخي جديد بفعل القرارات الاقتصادية
 

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تستمر الارتفاعات في الفترة المقبلة. 


زيادة في الرواتب والمعاشات وكشف بترولي جديد.. رسائل مهمة من رئيس الوزراء
 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت
 

أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، أن الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي هما القوى المحركة التي تقود العالم حاليًا. 


إزاي تخلي فلوسك فيها بركة؟.. خبيرة الطاقة تجيب
 

قالت سهام عيد، خبيرة الطاقة، لكي يشعر الانسان بـ البركة في أغراضه الموجودة في المنزل وبركة في أمواله وبركة في إنفاقه مثل أيام زمان لازم يتخلص من الكركبة.


أحمد موسى: زيادة قادمة بداية من شهر يوليو في المرتبات والأجور والمعاشات
 

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد  الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدا أن زيادة قادمة بداية من شهر يوليو في المرتبات والأجور والمعاشات.

أستاذ علاقات دولية: تصريحات الرئيس الأمريكى بشأن غزة خطيرة
 

قال الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس خلال المؤتمر الصحفي، كانت خطيرة للغاية.

"الرواد الرقميون".. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة مفتوحة للجميع بالمجان| تفاصيل
 

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مبادرة «الرواد الرقميون»، وهي لكل فئات المجتمع، حتى الذين تخطوا الـ 30 عاما، مؤكدا أن المبادرة كلها بالمجان، وتتحمل الدولة كافة تكلفتها.


مستشار «ترامب» يكشف تفاصيل صفقة القرن وفكرة ضم غزة للولايات المتحدة |فيديو
 

كشف جابريل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل عمله في صفقة القرن في عام 2019 ورؤية الرئيس الأمريكي تجاه قضية غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب كان لديه اهتمام خاص بإعادة إعمار غزة، إلا أن حل مشاكلها لم يكن بالأمر السهل.

الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.

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