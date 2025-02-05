الخارجية الإيرانية: مقترح ترامب يتوافق مع خطة النظام الصهيوني لإبادة فلسطين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن "مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة قسراً، يتماشى بشكل كامل مع الخطة الممنهجة التي يسعى الكيان الصهيوني لتنفيذها من أجل محو الشعب الفلسطيني بالكامل".

وأكد الوزارة أن هذا المقترح يعكس نوايا خطيرة لتهجير الفلسطينيين وتهديد حقوقهم الأساسية، ويشكل خطوة أخرى في مخطط طويل الأمد يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت أن "خطة الترحيل القسري تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تستمر محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تكريس سيطرته على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا المقترح يتضمن انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بإدانة هذا المقترح بشدة، والضغط على الولايات المتحدة لإيقاف هذه السياسات الاستفزازية التي تهدف إلى تشريد الفلسطينيين وتدمير حقوقهم".