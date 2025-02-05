عقوق الوالدين .. بسمة وهبة متأثرة: مش مصدقة إن دا بيحصل

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة شديدة اللهجة بسبب عقوق الوالدين، قائلة: "هذا الأمر سيمس القلوب جدا، ولا أستطيع تصديق أننا في عام 2025 ولا يوجد وعي أو أخلاق أو مشاعر أو تربية".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "نسبة هذا الأمر يزيد، ومازال مسلسل عقوق الوالدين مستمرا، ومازال جحود الأبناء ونكران الجميل في زيادة، ومحدش بيبص في المرآة عشان يشوف حقيقة إن الأب والأم هم اللي خلوه بني آدم".

وأكملت: "أكتر حاجة في الدنيا بتوجعني لما ألاقي أب وأم كبار في السن يعانون من قسوة الأبناء، وهذا أشد أنواع الألم النفسي، فبعد كل ما يقدمه الوالدين للأبناء، يتعرضان لأبشع التصرفات".

وأوضحت: "وفي الآخر ميلاقوش إلا الجحود والنكران والإهمال والتجاهل والجرح والإساءة، هناك من يتزوج ويسرق بيت أمه ويطردها في الشارع، وهناك من يضرب والدته كي يحصل منها على المال، وهناك من لا يسأل على والدته بحجة أنه مشغول".