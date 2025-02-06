سمير راغب: أمريكا ليست على استعداد لخوض حرب في فلسطين

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، إن الجيش الأمريكي لم يستطع أن يتحمل ما تحمله جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدى الـ١٥ شهرا الماضية.

وأضاف راغب، خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"،: ليس منطقيا نية ترامب فب إعادة إعمار غزة وهو مرفوض من الشعب الفلسطيني.

وأشار العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي،: أمريكا ليست على استعداد لخوض حرب في فلسطين لأنها لا تتحمل فكرة الخسائر البشرية عكس إسرائيل.

واسترسل: حماس لا تزال مسيطرة داخل غزة، ولكن قوتها العسكرية تأثرت بالطبع خلال فترة الحرب.