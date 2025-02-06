مواصفات سيارة ROX 01 الجديدة

تعتبر السيارات الكهربائية محل بحث الكثيرون على مستوى العالم لما تتمتع به من مزايا متنوعة وجديدة .

وفى هذا الاطار ولاول مرة تم اطلاق ROX 01، السيارة الفاخرة التى تعتمد على تقنية REEV المتطورة، حيث تحتوي على حزمة بطاريات ليثيوم أيون تدعم محركين كهربائيين، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية، مع قوة قصوى تبلغ 350 كيلو واط وعزم دوران يصل إلى 740 نيوتن متر.

تتميز السيارة بنظام تعليق متطور يشمل نظام تعليق أمامي Double Wishbone ونظام تعليق خلفي H-Arm Alloy Multi-Link، مما يوفر تحكمًا دقيقًا وثباتًا فائقًا على مختلف الطرق، مما يعزز الأمان والراحة أثناء القيادة.

تأتي ROX 01 مزودة بنظام دفع رباعي (AWD) يضمن تحكمًا مثاليًا وثباتًا في جميع الظروف، كما تعمل تقنية تصحيح وضعية الهيكل على الكشف الفوري عن الانحراف، مما يضمن قيادة آمنة وسلسة.

تتمتع ROX 01 بقدرة تسلق تصل إلى 100% وزوايا اقتراب ومغادرة مثالية، مما يسهل اجتياز العوائق والتضاريس الوعرة. ولتلبية احتياجات العائلات، تقدم السيارة تكوينين للمقاعد، مع مقاعد جلدية فاخرة وميزات ضبط كهربائي متقدمة.

تتميز ROX 01 أيضًا بجنوط رياضية مقاس 21 بوصة من Pirelli، وحلول شحن مبتكرة تشمل وسادتين للشحن اللاسلكي و6 منافذ USB.