اتهامات وتهديد بالضرب.. ننشر نص أمر إحالة زوج وحما بلوجر شهيرة للمحاكمة

أحالت نيابة الجيزة رجل أعمال ونجله وآخرين بتهمة إكراه البلوجر “ع. ع”، زوجة نجل الأول، على التوقيع بالإمضاء على سندات مثبتة لدين عقود بيع، إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة، أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ اتهمت المجني عليها، رجل أعمال ونجله وآخرين، أنهم في يوم 2024/4/23، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أكرهوا بالقوة والتهديد المجنى عليها “ع.ع” زوجة نجل المتهم الأول، على التوقيع بالإمضاء على عقود.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين دلفوا إلى مسكنها وقاموا بتهديدها بأخذ صغارها منها وبنشر المقاطع المرئية والمصورة، التي التقطوها من آلات المراقبة، ووضعوها خلسة بمسكنها، ولغلبة عددهم وقلة حيلتها، أثبتت المجني عليها على غرار رغبتها توقيعها على المحررات المار بيانها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.