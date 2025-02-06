ننشر أسماء المصابين فى حادث اقتحام سيارة لمحل مأكولات ببورسعيد

حصلت صدى البلد على أسماء المصابان فى حادث اقتحام سيارة لمحل مأكولات بورسعيد، والذي نتج عن إصابة قائدها بغيبوبة سكر أفقدته السيطرة على القيادة.

وكشفت هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل فرع بورسعيد عن استقبالها لمصابين نتيجة الحادث، بالإضافة إلى جثمان قائد السيارة الذي وافته المنية متأثرا بغيبوبة السكر.

وأكدت هيئة الرعاية ببورسعيد وفاة أشرف البلاح، مستخلص جمركي، إثر غيبوبة سكر قائد السيارة المتسببة في اقتحام مطعم للوجبات السريعة ببورسعيد.

وأوضحت هيئة الرعاية استقبالها عن طريق سيارات الإسعاف المصابين أحمد أسامة أحمد (36 عامًا) الذي أصيب بكدمات، وحسن فهمي حسن (50 عامًا) الذي تعرض لحالة غيبوبة تامة ونزيف في المخ.

كان شارع 23 ديسمبر في حي الزهور شهد حادثًا مروعًا، حيث فقد البلاح السيطرة على سيارته BMW، مما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة في منتصف الطريق عند الإشارة، قبل أن تقتحم أحد مطاعم المأكولات السريعة.

ونتيجة لذلك، تحطمت واجهة المطعم الزجاجية بالكامل، مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين، ووفاته.

وأفادت التحريات الأولية أن البلاح أصيب بغيبوبة سكر أثناء قيادته، مما أدى إلى الحادث.

كما تواجدت قوات الحماية المدنية في الموقع، وقام ونش تابع لإدارة مرور بورسعيد برفع السيارة والتحفظ عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث تواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.