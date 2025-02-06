موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق بتروجيت اليوم، الخميس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية واللحاق بالصدارة.

يهدف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، وخاض الفريق تدريبات مكثفة استعدادًا للمباراة.

يسعى الأهلي للعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل في المباراة الأخيرة.

نظام الدوري:

دور واحد: يقام الدوري المصري من دور واحد فقط، مما يجعل كل مباراة حاسمة.

يقام الدوري المصري من دور واحد فقط، مما يجعل كل مباراة حاسمة. عدد المباريات: يخوض كل فريق حوالي 25 مباراة خلال الموسم.

موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة:

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، الخميس، على ستاد السلام.

القناة الناقلة: ستنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي يطار بيراميدز علي صدارة الدوري

يسعى الأهلي لمواصلة مطاردة بيراميدز علي الصدارة، حيث يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 24 نقطة بينما في المركز الثاني الأهلي برصيد 23 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة استعداد لمواجهة المباريات القادمة في مختلف البطولات.