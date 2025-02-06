برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمي الصف الأول الإعدادي بالوادي الجديد

شارك سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، في فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات معلمي الصف الأول الإعدادي، وفقًا لمنظومة التعليم المطور.

يأتي تدريب معلمي الصف الأول الإعدادي بالوادي الجديد في إطار التعليمات الوزارية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الإعدادي، حيث يتم تنظيم التدريب في جميع الإدارات التعليمية لتوضيح منهجية وفلسفة المناهج الدراسية الجديدة.



ووجه المهندس سيد المتدربين بالاستفادة القصوى من التدريب، الذي يهدف إلى تزويدهم بأحدث الأساليب التربوية لشرح المناهج المطورة وفقًا للمنظومة التعليمية الجديدة، وذلك لنقل المعلومة للطلاب بأسلوب متميز.