نائب: وزير التعليم درس كل الأنظمة لكي يخرج نظام البكالوريا الجديد

علق النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن نظام البكالوريا الجديد.

وقال أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني درس كل الأنظمة التعليمية لكي يجمع بين أفضل هذه الأنظمة ليخرج في صورة نظام البكالوريا الجديد.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب كل التعليقات والملاحظات المتعلقة بنظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة للطلاب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ، أن هناك فترة انتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام، تتيح للطلاب حرية الاختيار بين النظام التقليدي للثانوية العامة أو نظام البكالوريا الجديد، بما يضمن سهولة التكيف مع التغييرات ويتيح الفرصة لاستيعاب آليات النظام الجديد بشكل تدريجي.

تطوير منظومة التعليم ومواكبة المعايير العالمية

يأتي حديث رئيس الوزراء في إطار حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم ومواكبة المعايير العالمية، بالتوازي مع جهودها في مختلف القطاعات، وأعلنت مؤخرًا عن حزمة جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل، إضافة إلى تحقيق كشف بترولي جديد في كينج مريوط بالتعاون مع "بريتش بتروليم"، إلى جانب تسجيل الصادرات الزراعية المصرية 10.6 مليار دولار خلال 2024، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة.

وكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مفاجأة جديدة بخصوص نظام البكالوريا، قائلا: نظام البكالوريا مطروح للنقاش العام وتلقي كافة الملاحظات حوله.

وأضاف الحمصاني أن أحد الخيارات المطروحة حول النظام ويتم دراستها حاليا الاختيار بين نظام الثانوية العامة القديم أو نظام الباكالوريا، وذلك سيكون خلال فترة تجريبية فقط لحين الاستقرار.

وأوضح أن النظامين سيكونا مطبقين أمام الطالب وعليه أن يختار النظام الذي يرغب في دراسته، وذلك لفترة تجريبية لحين الانتهاء من دراسة الأمر.

وشدد على أن هذا الأمر مطروح الآن ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على أي مقترح حول نظام التعليم حتى الآن.