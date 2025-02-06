قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبرت دي نيرو يهاجم ترامب: شرير وعديم الشرف وبلا مبادئ
وزير التعليم يتفقد المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة.. صور
حماس: تهجير الفلسطينيين رؤية عنصرية تهدف إلى اقتلاع شعبنا من جذوره
زيادة الأجور والمعاشات في 2025.. حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أحب فتاة وأهلي يرفضون الارتباط بها فهل يجوز زواجها دون موافقتهم؟.. الإفتاء تجيب
علاقة حب من أول يوم .. علي معلول يكشف أسرار التجديد مع الأهلي
بالأدلة.. مرصد الأزهر يفند تصريحات عضو الكونجرس هاريس الرافضة لقيام دولة فلسطينية
بسبب إفيه ساخر.. أحمد حلمي في مرمى الهجوم بتهمة الإساءة للمصريين
لم أقتل ذبابة.. تصريحات مثيرة لـ مرشحة أوسكار ومطالبات بالانسحاب| ماذا حدث؟
ASUS Rog Phone 9 Fe.. أسوس تطلق أحدث هواتف الألعاب
قومي المرأة يناقش خطة الرصد الإعلامي للأعمال الرمضانية ومبادرات التوعية
سأتذكر ما فعله الخطيب طول حياتي.. «معلول» يكشف كواليس قيده في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو ضيف مهرجان Visions du Réel

المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو
المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو
محمد نبيل

أعلن مهرجان Visions du Réel عن حضور المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو كضيف شرف السادسة والخمسين من والتي تقام في الفترة من 4 - 13 أبريل المقبل، وسيتم الاحتفال بظهور كورنيليو بورومبويو من خلال درس في السينما واستعراض جميع أعماله الطويلة.

تتلاعب أفلام كورنيليو بورومبويو، المشبعة بالفكاهة السوداء، بالعبثية المتأصلة في المجتمع الروماني، الذي تخلص من نيرة الشيوعية مع سقوط تشاوشيسكو وثورة عام 1989، ليحل محلها على الفور الرأسمالية الجامحة، وتتألف أعماله السينمائية جعلت من بورومبويو واحدًا من أكثر صانعي الأفلام الأوروبيين المحبوبين والمحترمين في القرن الحادي والعشرين.

كورنيليو بورومبويو مهتم أيضًا بعالم كرة القدم، وهو موضوع شخصي للغاية منذ أن كان والده حكمًا محترفًا على المستوى الدولي، في "اللعبة الثانية" (2014)، يعلق الأب والابن، ضمن إطار بسيط، على مباراة من عام 1988 يديرها الأب، وسط عاصفة ثلجية، تحت أنظار كاميرات الدعاية التلفزيونية الرومانية. وفي فيلمه الوثائقي الآخر، كرة القدم اللانهائية (2018)، هو رحلة عميقة إلى مدينته فاسلوي، بصحبة صديق الطفولة، الذي أصبح الآن بيروقراطيًا في الحكومة المحلية ومهووسًا بفكرة واحدة: تحسين قواعد كرة القدم أو استبدالها برياضة جديدة أكثر إنصافًا.

وعن حضور المخرج الروماني الشهير Corneliu Porumboiu
علقت إميلي بوجيس، المديرة الفنية لـ Visions du Réel: "إن أفلام كورنيليو بورومبو، مدفوعة بروح الدعابة الفريدة والمرجعية للغاية، والتي غالبًا ما تكون أقرب إلى الخرافات، تلقي نظرة ناقدة شاذة على التغييرات التي طرأت على المجتمع الروماني، لكنها تفعل ذلك بلطف وبعاطفة كبيرة. إنه مخرج أفلام عظيم كنا نحلم بالترحيب به منذ فترة طويلة؛ سيكون من الرائع التعامل مع عمله من منظور منظور الواقع".

Visions du Réel المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو إميلي بوجيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد سيارة بورسعيد

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

سعر الذهب

بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط برقم الجلوس

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

عارضة الازياء ماري لورد

إجراءات قانونية.. موقف الزمالك من استخدام "تي شيرت" الفريق بمعرض أزياء في ألمانيا

صورة حادث بورسعيد

غيبوبة سكر.. وفاة قائد سيارة اقتحمت محل مأكولات سريعة في بورسعيد

أرشيفية

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجت

تعديل اضطراري في طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبتروجت

أحمد حسام

إعلامي يكشف عن بديل الونش أمام الإسماعيلي

بالم هيلز

بالم هيلز يتعاقد مع "موراتوغلو" الأولى للتنس في أوروبا لتوفير أحدث البرامج التدريبية

بالصور

بالشعر الأحمر .. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة

طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..
طريقة تحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة..

للإفطار.. طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
فوائد الخيار

فيديو

علي معلول

علاقة حب من أول يوم .. علي معلول يكشف أسرار التجديد مع الأهلي

ناهد السباعي

الرجالة تروح وتيجي لكن الأفلام لأ.. ناهد السباعي تكشف نصائح والدتها لها

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد