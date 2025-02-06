المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو ضيف مهرجان Visions du Réel

أعلن مهرجان Visions du Réel عن حضور المخرج الروماني كورنيليو بورومبويو كضيف شرف السادسة والخمسين من والتي تقام في الفترة من 4 - 13 أبريل المقبل، وسيتم الاحتفال بظهور كورنيليو بورومبويو من خلال درس في السينما واستعراض جميع أعماله الطويلة.

تتلاعب أفلام كورنيليو بورومبويو، المشبعة بالفكاهة السوداء، بالعبثية المتأصلة في المجتمع الروماني، الذي تخلص من نيرة الشيوعية مع سقوط تشاوشيسكو وثورة عام 1989، ليحل محلها على الفور الرأسمالية الجامحة، وتتألف أعماله السينمائية جعلت من بورومبويو واحدًا من أكثر صانعي الأفلام الأوروبيين المحبوبين والمحترمين في القرن الحادي والعشرين.

كورنيليو بورومبويو مهتم أيضًا بعالم كرة القدم، وهو موضوع شخصي للغاية منذ أن كان والده حكمًا محترفًا على المستوى الدولي، في "اللعبة الثانية" (2014)، يعلق الأب والابن، ضمن إطار بسيط، على مباراة من عام 1988 يديرها الأب، وسط عاصفة ثلجية، تحت أنظار كاميرات الدعاية التلفزيونية الرومانية. وفي فيلمه الوثائقي الآخر، كرة القدم اللانهائية (2018)، هو رحلة عميقة إلى مدينته فاسلوي، بصحبة صديق الطفولة، الذي أصبح الآن بيروقراطيًا في الحكومة المحلية ومهووسًا بفكرة واحدة: تحسين قواعد كرة القدم أو استبدالها برياضة جديدة أكثر إنصافًا.

وعن حضور المخرج الروماني الشهير Corneliu Porumboiu

علقت إميلي بوجيس، المديرة الفنية لـ Visions du Réel: "إن أفلام كورنيليو بورومبو، مدفوعة بروح الدعابة الفريدة والمرجعية للغاية، والتي غالبًا ما تكون أقرب إلى الخرافات، تلقي نظرة ناقدة شاذة على التغييرات التي طرأت على المجتمع الروماني، لكنها تفعل ذلك بلطف وبعاطفة كبيرة. إنه مخرج أفلام عظيم كنا نحلم بالترحيب به منذ فترة طويلة؛ سيكون من الرائع التعامل مع عمله من منظور منظور الواقع".