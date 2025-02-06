الاتحاد السكندري يتعاقد مع المهاجم الإيفوارى كرامو كوامي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، التعاقد مع المهاجم الايفواري كرامو كوامي الذي سبق له اللعب لأندية أسيك ميمموزا وسيمبا التنزاني ونادي الأولمبي الليبي.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لموسم ونصف، عقب رغبة وموافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني.

وكان قد أعلن نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، عن التعاقد مع إسلام مرزوق، صانع ألعاب فريق بلدية المحلة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء في نهايته.

وجاء التعاقد بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني للكابتن طلعت يوسف، الذي طلب ضم مرزوق لتعزيز مركز صانع الألعاب في الفريق.

يُعد إسلام مرزوق من أبرز لاعبي بلدية المحلة هذا الموسم، حيث قدم أداء متميزًا ولفت الأنظار إليه في دوري المحترفين.