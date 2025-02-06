موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس كاراباو والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام، اليوم الخميس، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وخسر ليفربول أمام توتنهام بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ليصبح مطالبًا بالتفوق بأكثر من هدف؛ للتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيًا أمام ليفربول في لقاء الإياب، نظرًا لأهمية المباراة والرغبة في تحقيق أول لقب تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وساهم محمد صلاح في 16 هدفًا خلال 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد السبيرز في جميع المسابقات (12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة)، كأكثر ثالث نادٍ سجل في شباكه بعد وست هام يونايتد (13 هدفًا)، ومانشستر يونايتد (16 هدفًا)، وفقًا لموقع ليفربول الرسمي.

بينما يغيب الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد عن مباراة اليوم، بسبب الإصابة.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

‏beIN Sports HD 1

‏ITV

‏Sky Sports Main Event UK

‏Sport TV2 Portugal

‏beIN Sports HD 1 English

‏beIN Sports 1 FR

‏STV Scotland HD

‏Sky Sports Premier League UK



في المقابل، يكفي فريق توتنهام التعادل في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي الفائز من ليفربول وتوتنهام، فريق نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو.