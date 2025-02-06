إقبال متزايد على سوق اليوم الواحد بالداخلة في الوادي الجديد

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، سوق اليوم الواحد بمدينة موط بالسوق الحضارى بجوار موقف القرى الخط الغربى، تحت إشراف اللواء ياسر كمال الدين محمد.

وتم توفير الخضروات والفاكهة واللحوم والفراخ والأسماك والطيور والمنتجات اليدوية والمنزلية والسلع الغذائية والتموينية ومنتجات جميع القرى بأسعار تنافسية ومخفضة لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح (سوق اليوم الواحد) بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير كافّة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد رئيس المركز، على أن السوق مفتوح أمام جميع المواطنين لعرض منتجاتهم، مشيرا إلى أن إقامة هذه الأسواق تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أرجاء المركز، وأضاف بأن الوحدة المحلية ستواصل تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري لتغطية مختلف القرى والتجمعات السكانية.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أن هذا السوق خطوة هامة في تعزيز التواصل بين المنتجين والمستهلكين، حيث يتيح لأهالي المدينة والقرى عرض منتجاتهم المحلية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الزراعي والحرفي، حيث شهد السوق إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.