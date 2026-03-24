الدفاع الكويتية : اعتراض وتدمير 13 صاروخا داخل المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتيةـ اعتراض وتدمير 13 صاروخا داخل المجال الجوي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت وزارة الدفاع الكويتية: تدمير 10 طائرات مسيرة إيرانية، ورصد 17 صاروخا باليستيا معاديا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت وزارة الدفاع الكويتية: “لا إصابات بشرية جراء الهجمات الإيرانية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا.

وأكدت المهندسة فاطمة عباس جوهر حيات، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن بعض الخطوط الكهربائية تعرضت لأضرار نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية.

وأوضحت حيات أن هذه الأضرار أدت إلى فصل جزئي للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق في البلاد، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تعمل حاليا على إعادة التيار الكهربائي إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.