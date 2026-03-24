بعد التعديل.. مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة حسم لقب الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديلات على جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في مرحلة حسم اللقب، نظرًا لارتباطات الأندية ببطولات إفريقيا، وتأجيل المباراة الودية لمنتخب مصر أمام إسبانيا.
وجاءت هذه التعديلات بعد خروج أندية الأهلي وبيراميدز والمصري من المنافسات الإفريقية، ما أتاح إعادة تنظيم جدول المباريات وضمان انتظام المسابقة خلال المرحلة المقبلة.
نظام المسابقة
- يشارك في الموسم الحالي 21 فريقًا.
- المرحلة الأولى: أقيمت بنظام الدور الواحد، وخاض كل فريق 20 مباراة لتحديد ترتيب الفرق.
- المرحلة الثانية (مرحلة التتويج):
- المجموعة الأولى: تضم 7 فرق، تتنافس لتحديد بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الإفريقية.
- المجموعة الثانية: تضم 14 فريقًا، تحدد الفرق الأربعة الهابطة إلى الدرجة الأدنى.
مباريات الزمالك في مرحلة حسم الدوري
- الجولة الأولى: المصري × الزمالك – الإثنين 6 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر (9 مساءً بتوقيت السعودية) – استاد برج العرب.
- الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز – الخميس 23 أبريل 2026، الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي.
- الجولة الرابعة: الزمالك × إنبي – الإثنين 27 أبريل 2026، الساعة 5 مساءً – استاد القاهرة الدولي.
- الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي – الجمعة 1 مايو 2026، الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي.
- الجولة السادسة: سموحة × الزمالك – الثلاثاء 5 مايو 2026، على أن يُحدد موعدها لاحقًا – استاد برج العرب.
- الجولة السابعة: الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الجمعة 15 مايو 2026، على أن يُحدد موعدها لاحقًا – استاد القاهرة الدولي.