بعد التعديل.. مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة حسم لقب الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تعديلات على جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في مرحلة حسم اللقب، نظرًا لارتباطات الأندية ببطولات إفريقيا، وتأجيل المباراة الودية لمنتخب مصر أمام إسبانيا.



وجاءت هذه التعديلات بعد خروج أندية الأهلي وبيراميدز والمصري من المنافسات الإفريقية، ما أتاح إعادة تنظيم جدول المباريات وضمان انتظام المسابقة خلال المرحلة المقبلة.

نظام المسابقة

يشارك في الموسم الحالي 21 فريقًا .

أقيمت بنظام الدور الواحد، وخاض كل فريق 20 مباراة لتحديد ترتيب الفرق. المرحلة الثانية (مرحلة التتويج): المجموعة الأولى: تضم 7 فرق، تتنافس لتحديد بطل الدوري والمتأهلين للبطولات الإفريقية. المجموعة الثانية: تضم 14 فريقًا، تحدد الفرق الأربعة الهابطة إلى الدرجة الأدنى.



مباريات الزمالك في مرحلة حسم الدوري