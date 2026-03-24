على هامش تصفيات المونديال.. مواعيد مباريات منتخب مصر 3×3 في البطولة الإفريقية بأنجولا

يستعد منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) لخوض منافسات البطولة الإفريقية، المقرر إقامتها في أنجولا، ضمن برنامج المنافسات المقامة على هامش التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة العالم.

وتنطلق مشاركة المنتخب المصري وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة، في ظل الاستعدادات القوية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية بدعم كامل من الاتحاد المصري لسلة الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين.

مواعيد مباريات منتخب مصر 3×3

ويخوض منتخب مصر مبارياته يوم الأربعاء 25 مارس 2026، وفقًا للجدول التالي:

• مصر × بنين – الساعة 12:40 ظهرًا

• مصر × أنجولا – الساعة 2:00 ظهرًا

• مصر × الكونغو – الساعة 3:00 عصرًا

• مصر × المغرب – الساعة 6:40 مساءً

ومن المنتظر أن تشهد هذه المواجهات منافسة قوية، خاصة مع تواجد منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي.

وتُقام هذه البطولة الإفريقية الخاصة بمنافسات 3×3 على هامش التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يشارك فيها المنتخب المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) بحثا عن التأهل للمونديال.

وتحظى التصفيات بأهمية كبيرة، كونها البوابة الرسمية لحجز مقاعد التأهل إلى بطولة العالم، بمشاركة عدد من أقوى المنتخبات في القارة.

بعثة منتخب مصر 3×3

وكان الفوج الأول من المنتخب غادر فجر الأحد إلى أنجولا، بقائمة تضم كلًا من: أشرف زغلول، أحمد بيبو، مصطفى عبد المعطي “ديشا”، سامي سبعاوي، ومحمود محفوظ.

ويرأس البعثة العميد عمرو فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويدير الفريق المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للاتحاد، في إطار خطة تنظيمية تستهدف توفير أفضل أجواء ممكنة للاعبين.

ويدخل المنتخب منافسات 3×3 بطموحات كبيرة، مستفيدًا من فترات الإعداد الأخيرة، التي ركز خلالها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحسين الجوانب الخططية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

ويأمل الجهاز الفني برئاسة إسماعيل عكاشة في تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى اللعبة في مصر، وتمنح اللاعبين دفعة قوية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل المنافسة المرتقبة داخل القارة الإفريقية.