قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق وتشميع كافيهات مخالفة بأرض اللواء وقطع المرافق عنها
طوارئ بالمحافظات.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة "سيول الأربعاء والخميس"
الأربعاء والخميس | توجيهات عاجلة في التنمية المحلية بسبب اضطراب الطقس
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

على هامش تصفيات المونديال.. مواعيد مباريات منتخب مصر 3×3 في البطولة الإفريقية بأنجولا

منتخب سلة الكراسي المتحركة
محمد سمير

يستعد منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3×3) لخوض منافسات البطولة الإفريقية، المقرر إقامتها في أنجولا، ضمن برنامج المنافسات المقامة على هامش التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة العالم.

وتنطلق مشاركة المنتخب المصري وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة، في ظل الاستعدادات القوية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية بدعم كامل من الاتحاد المصري لسلة الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين.

مواعيد مباريات منتخب مصر 3×3

ويخوض منتخب مصر مبارياته يوم الأربعاء 25 مارس 2026، وفقًا للجدول التالي:
    •    مصر × بنين – الساعة 12:40 ظهرًا
    •    مصر × أنجولا – الساعة 2:00 ظهرًا
    •    مصر × الكونغو – الساعة 3:00 عصرًا
    •    مصر × المغرب – الساعة 6:40 مساءً

ومن المنتظر أن تشهد هذه المواجهات منافسة قوية، خاصة مع تواجد منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي.

وتُقام هذه البطولة الإفريقية الخاصة بمنافسات 3×3 على هامش التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يشارك فيها المنتخب المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة (5×5) بحثا عن التأهل للمونديال.

وتحظى التصفيات بأهمية كبيرة، كونها البوابة الرسمية لحجز مقاعد التأهل إلى بطولة العالم، بمشاركة عدد من أقوى المنتخبات في القارة.

بعثة منتخب مصر 3×3

وكان الفوج الأول من المنتخب غادر فجر الأحد إلى أنجولا، بقائمة تضم كلًا من: أشرف زغلول، أحمد بيبو، مصطفى عبد المعطي “ديشا”، سامي سبعاوي، ومحمود محفوظ.

ويرأس البعثة العميد عمرو فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويدير الفريق المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للاتحاد، في إطار خطة تنظيمية تستهدف توفير أفضل أجواء ممكنة للاعبين.

ويدخل المنتخب منافسات 3×3 بطموحات كبيرة، مستفيدًا من فترات الإعداد الأخيرة، التي ركز خلالها الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحسين الجوانب الخططية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

ويأمل الجهاز الفني برئاسة إسماعيل عكاشة في تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى اللعبة في مصر، وتمنح اللاعبين دفعة قوية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل المنافسة المرتقبة داخل القارة الإفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

بيراميدز

مواعيد مباريات بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية بين إيديك مع الرابر الفرنسي چول

ابراهيم حسن

إبراهيم حسن: جاهزون للمونديال وصلاح قائد منتخب مصر

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

3 كوارث أمريكية بوقت واحد.. حريق بمصفاة تكساس واصطدام طائرة ونيران تلتهم محكمة تاريخية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

منجم فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد