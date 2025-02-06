تعرف على قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره الزمالك غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، هشام محمد، محمد عبد السميع، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج