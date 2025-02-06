زيلينسكي: أعتقد باستطاعة ترامب إجبار بوتين على إنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستطيع إجبار بوتين على إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الرئيس الأوكراني: لا يمكن اتخاذ قرارات أو خطط حول أوكرانيا بدون إشراكنا فيها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، إنه خلال الحرب مع روسيا، قُتل نحو 45100 مدني في بلاده، وأصيب نحو 390 ألف شخص.

وزعم زيلينسكي أن عدد الروس الذين قتلوا في الحرب يقدر بنحو 350 ألفًا وعدد الجرحى يتراوح بين 600 ألف و700 ألف، وأشار أيضًا إلى أن "العديد منهم في عداد المفقودين".

