أخبار قنا .. افتتاح سوق اليوم الواحد بنجع حمادى..اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة قنا، على مدار اليوم العديد من الأحداث، من أبرزها، إحراز جامعة جنوب الوادي للمركز الثالث بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الجامعات المصرية، وافتتاح "سوق اليوم الواحد "لتوفير السلع الغذائية بنجع حمادى بتخفيضات 30%، واجتماع بتعليم قنا لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية للفصل الدراسى الثانى، واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69.52%، وجولات تفقدية لمحافظ قنا على المخابز وأسواق الخضراوات والفاكهة بنجع حمادى.

جنوب الوادي تحرز المركز الثالث بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الجامعات

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى حرص الجامعة على الاضطلاع بدورها في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة اتساقا مع التوجهات الوطنية عبر باقة متنوعة من الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات الخدمة الطبية وتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة قنا محافظ قنا يبحث سبل تعزيز الاستثمار السياحي بمنطقة قناطر نجع حمادي

تخفيضات 30%.. افتتاح "سوق اليوم الواحد"لتوفير السلع الغذائية بنجع حمادى

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، "سوق اليوم الواحد" بشارع المحكمة بمدينة نجع حمادي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وقال محافظ قنا، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وأن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، داعياً المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من المعروضات، وشراء احتياجاتهم من المواد التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مع تخفيضات أكبر على بعض المنتجات.

اجتماع بتعليم قنا لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية لبدء الفصل الدراسى الثانى

عقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية لبدء الفصل الدراسي الثانى للعام 2024-2025م، بحضور مديرو عموم المديرية ومديري الإدارات النوعية بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية.

وأكد الصابر انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذى يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب بالفترة الصباحية والفترة المسائية، لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف المتابعات الميدانية.

بنسبة نجاح 69.52%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا ، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.52%، وذلك في حضور هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا ، إن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 58843 طالبًا وطالبة حضر منهم 58098 وحقق النجاح 40390 طالب بنسبة نجاح بلغت 69.52 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1358 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1270 وعدد من حققوا النجاح 1236 بنسبة نجاح بلغت97.%.

خلال جولة متابعة .. محافظ قنا يفاجئ مخبزًا بلديًا بمدينة نجع حمادى

فاجأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، أحد المخابز البلدية بمدينة نجع حمادي، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك عقب افتتاحه أعمال سوق اليوم الواحد، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بحضور حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، وجلال أبو سداح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وتفقد محافظ قنا ، مراحل إنتاج الخبز، وراجع مدى التزام المخبز بالمواصفات القياسية للأرغفة، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

محافظ قنا يتفقد أسواق الخضروات والفاكهة بمدينة نجع حمادي

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الخضروات والفاكهة بمدينة نجع حمادي، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

حرص محافظ قنا، على الاستفسار عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات التي تلبي احتياجات المواطنين بكميات وفيرة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.