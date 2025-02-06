ارتفاع حصيلة مصابي الغارة التركية على كوباني في سوريا إلى 14

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس بأن 14 سوريا أصيبوا جراء الغارات التركية على مدينة كوباني.

وأوضح المرصد السوري، أن تركيا شنت غارة باستخدام طائرة مسيرة استهدفت تجمعا للمواطنين المحتجين من أهالي كوباني كانوا ضمن قافلة متوجهة إلى سد تشرين، دعمًا لقوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري إلى أن مسيرة تركية قصفت تجمع المدنيين المحتجين في سد تشرين بريف منبج شرقي حلب، مما أدى لوقوع إصابات، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وقبل قليل، قصفت مدفعية القوات التركية غربي بلدة الشيوخ في ريف عين العرب (كوباني).

كما قصف مسيّرة انتحارية تابعة للقوات التركية جنوب بلدة صرين بريف عين العرب (كوباني) دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية جراء الاستهدافات المذكورة أعلاه.