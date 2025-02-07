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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية.. السبت

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٥ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.

يأتي المؤتمر في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابي.

ويعد مشروع التحول الرقمي نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.

التحول الرقمي الصحفيين مؤتمر صحفي مشروع التحول الرقمي تشغيل المرحلة الأولى

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