محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في وفاة الأنبا اغابيوس

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم في مراسم واجب العزاء فى وفاة الأنبا اغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، الذى أقيم في ديرمواس .

حضر المراسم وفد من رجال الدين من الأزهر والأوقاف والمطارنة، أعرب المحافظ عن بالغ حزنه وأساه على فقدان شخصية بارزة كانت مثالاً في عطائها وإخلاصها للوطن. وقد قدم خالص التعازي لعائلة الفقيد ولكافة مطارنة وأساقفة إيبارشيات المحافظة.

وأشار عماد كدواني إلى أن مثل هذه اللحظات تبرز أهمية دعم قيم التضامن والمحبة بين أبناء الوطن فى تجاوز المحن و الصعاب.