لاعب الأهلي السابق: كولر يفعل أشياء غريبة في كل مباراة

أكد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سبب تألق إمام عاشور.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" طريقة لعب الأهلي بـ 3 لاعبين في خط الدفاع، منح الفريق قوة هجومية أكبر في المباريات الماضية، والأهلي دائما يلعب للهجوم".

وتابع:" إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري، وأصبح قادر على اللعب في جميع المركز الهجومية، وكولر غير من مركزه في الأهلي، وهذا فارق جدا مع اللاعب هذا الموسم".

وأضاف: "كريم الدبيس لاعب رائع، وعنده رؤية وحلول في الملعب ويجيد لعب العرضيات، وسيشكل جبهة قوية مع علي معلول في الأهلي، في حالة مشاركة معلول في مركز الجناح".

وأكمل: "كولر يفعل شئ غريب في كل مباراة، بمشاركة 4 لاعبين في الشوط الثاني لا يشاركون بشكل أساسي، وهو ما يساهم في تراجع مستوى الفريق، ولا أعرف السر في ذلك وهل عايز يقول عايز صفقات جديدة ولا يوجد ناشئين في الفريق؟".

وأوضح أن محمد عبدالله، لاعب جيد، ولكنه يحتاج لخوض تجربة أحمد عبدالقادر بالإعارة والمشاركة في المباريات بشكل مستمر، لأنه فرصته صعبة مع الأهلي في الفترة القادمة".