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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فتة الشاورما بالطريقة الأصلية

فتة الشاورما
فتة الشاورما
ريهام قدري

فتة الشاورما من الأطباق الشهية التي تجمع بين الشاورما وخبز الصاج أو الخبز المحمص مع الأرز والصلصات اللذيذة.. إليك طريقة تحضيرها بالتفصيل:

المكونات

لتحضير الشاورما:

  • ½ كيلو صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 1 ملعقة صغيرة خل أبيض
  • 1 ملعقة صغيرة بابريكا
  • ½ ملعقة صغيرة بهارات شاورما
  • ½ ملعقة صغيرة كركم
  • ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ½ ملعقة صغيرة ملح
  • ½ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

لتحضير الأرز:

  • 1 كوب أرز مصري أو بسمتي
  • 2 كوب ماء أو مرق دجاج
  • 1 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة
  • ½ ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الصلصة البيضاء:

  • 1 كوب زبادي
  • 2 ملعقة كبيرة طحينة
  • 1 فص ثوم مهروس
  • 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • ½ ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الخبز المحمص:

  • 2 رغيف خبز عربي أو صاج مقطع مكعبات
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للتزيين:

  • بقدونس مفروم
  • مكسرات محمصة (لوز أو صنوبر)
  • دبس رمان (اختياري)

طريقة التحضير

1. تحضير الشاورما:

  1. في وعاء، اخلطي الثوم المهروس مع عصير الليمون، الخل، الزيت، والبهارات.
  2. أضيفي شرائح الدجاج وقلبيها جيدًا، ثم غطيها واتركيها تتبل لمدة ساعة على الأقل.
  3. سخني مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الدجاج المتبل، واطهيه حتى ينضج ويتحمر.

2. تحضير الأرز:

  1. اغسلي الأرز جيدًا ثم انقعيه لمدة 15 دقيقة.
  2. سخني السمن في قدر، أضيفي الأرز وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي الماء أو المرق والملح.
  3. غطي القدر واتركي الأرز ينضج على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة.

3. تحضير الخبز المحمص:

  1. سخني الفرن على 180 درجة مئوية.
  2. ضعي مكعبات الخبز في صينية، رشيها بزيت الزيتون واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

4. تحضير الصلصة البيضاء:

  1. في وعاء، اخلطي الزبادي مع الطحينة، الثوم، عصير الليمون، والملح حتى تحصلي على صلصة ناعمة.

5. تجميع فتة الشاورما:

  1. في طبق التقديم، ضعي طبقة من الخبز المحمص.
  2. أضيفي طبقة من الأرز، ثم وزعي فوقه الشاورما.
  3. صبي الصلصة البيضاء فوق الشاورما، وزيني بالبقدونس والمكسرات ودبس الرمان.

قدميها ساخنة واستمتعي بها!

شاورما فتة فتة شاورما

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