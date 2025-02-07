طريقة عمل فتة الشاورما بالطريقة الأصلية

فتة الشاورما من الأطباق الشهية التي تجمع بين الشاورما وخبز الصاج أو الخبز المحمص مع الأرز والصلصات اللذيذة.. إليك طريقة تحضيرها بالتفصيل:
المكونات
لتحضير الشاورما:
- ½ كيلو صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- 2 فص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 1 ملعقة صغيرة خل أبيض
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- ½ ملعقة صغيرة بهارات شاورما
- ½ ملعقة صغيرة كركم
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ½ ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
لتحضير الأرز:
- 1 كوب أرز مصري أو بسمتي
- 2 كوب ماء أو مرق دجاج
- 1 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة
- ½ ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الصلصة البيضاء:
- 1 كوب زبادي
- 2 ملعقة كبيرة طحينة
- 1 فص ثوم مهروس
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- ½ ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الخبز المحمص:
- 2 رغيف خبز عربي أو صاج مقطع مكعبات
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
للتزيين:
- بقدونس مفروم
- مكسرات محمصة (لوز أو صنوبر)
- دبس رمان (اختياري)
طريقة التحضير
1. تحضير الشاورما:
- في وعاء، اخلطي الثوم المهروس مع عصير الليمون، الخل، الزيت، والبهارات.
- أضيفي شرائح الدجاج وقلبيها جيدًا، ثم غطيها واتركيها تتبل لمدة ساعة على الأقل.
- سخني مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الدجاج المتبل، واطهيه حتى ينضج ويتحمر.
2. تحضير الأرز:
- اغسلي الأرز جيدًا ثم انقعيه لمدة 15 دقيقة.
- سخني السمن في قدر، أضيفي الأرز وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي الماء أو المرق والملح.
- غطي القدر واتركي الأرز ينضج على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة.
3. تحضير الخبز المحمص:
- سخني الفرن على 180 درجة مئوية.
- ضعي مكعبات الخبز في صينية، رشيها بزيت الزيتون واخبزيها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
4. تحضير الصلصة البيضاء:
- في وعاء، اخلطي الزبادي مع الطحينة، الثوم، عصير الليمون، والملح حتى تحصلي على صلصة ناعمة.
5. تجميع فتة الشاورما:
- في طبق التقديم، ضعي طبقة من الخبز المحمص.
- أضيفي طبقة من الأرز، ثم وزعي فوقه الشاورما.
- صبي الصلصة البيضاء فوق الشاورما، وزيني بالبقدونس والمكسرات ودبس الرمان.
قدميها ساخنة واستمتعي بها!