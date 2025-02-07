أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 7-2-2025

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية تباينًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-2-2025 نستعرض أسعار العملات الرئيسية والتغيرات الطارئة عليها.
سعر الدولار الأمريكي
شراء: 50.231 جنيه
بيع: 50.37 جنيه
سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.022 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.017 جنيه.
سعر اليورو
شراء: 52.03 جنيه
بيع: 52.178 جنيه
شهد اليورو انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.293 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.295 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني
شراء: 62.166 جنيه
بيع: 62.353 جنيه
انخفض سعر الجنيه الإسترليني في الشراء بمقدار 0.79 جنيه، وفي البيع بمقدار 0.802 جنيه.
سعر الفرنك السويسري
شراء: 55.467 جنيه
بيع: 55.657 جنيه
تراجع سعر الفرنك السويسري في الشراء بمقدار 0.202 جنيه، وفي البيع بمقدار 0.198 جنيه.
سعر الريال السعودي
شراء: 13.393 جنيه
بيع: 13.431 جنيه
شهد الريال السعودي انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.005 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.004 جنيه.
سعر الدينار الكويتي
شراء: 162.702 جنيه
بيع: 163.219 جنيه
سجل الدينار الكويتي انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.111 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.136 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي
شراء: 13.675 جنيه
بيع: 13.715 جنيه
تراجع سعر الدرهم الإماراتي في الشراء بمقدار 0.006 جنيه، وفي البيع بمقدار 0.005 جنيه.