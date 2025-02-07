أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 7-2-2025

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية تباينًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7-2-2025 نستعرض أسعار العملات الرئيسية والتغيرات الطارئة عليها.

سعر الدولار الأمريكي

شراء: 50.231 جنيه

بيع: 50.37 جنيه

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.022 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.017 جنيه.

سعر اليورو

شراء: 52.03 جنيه

بيع: 52.178 جنيه

شهد اليورو انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.293 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.295 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

شراء: 62.166 جنيه

بيع: 62.353 جنيه

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في الشراء بمقدار 0.79 جنيه، وفي البيع بمقدار 0.802 جنيه.

سعر الفرنك السويسري

شراء: 55.467 جنيه

بيع: 55.657 جنيه

تراجع سعر الفرنك السويسري في الشراء بمقدار 0.202 جنيه، وفي البيع بمقدار 0.198 جنيه.

سعر الريال السعودي

شراء: 13.393 جنيه

بيع: 13.431 جنيه

شهد الريال السعودي انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.005 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.004 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

شراء: 162.702 جنيه

بيع: 163.219 جنيه

سجل الدينار الكويتي انخفاضًا في سعر الشراء بمقدار 0.111 جنيه، وفي سعر البيع بمقدار 0.136 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

شراء: 13.675 جنيه

بيع: 13.715 جنيه

تراجع سعر الدرهم الإماراتي في الشراء بمقدار 0.006 جنيه، وفي البيع بمقدار 0.005 جنيه.