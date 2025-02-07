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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية التربية الفنية حلوان تستعد للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الكويتي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافي الكويتي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الكويتي.

حيث تم مناقشة سبل التعاون وآليات مشاركة الكلية في الاحتفالات المرتقبة.

وقد أكد الدكتور أحمد حاتم، عميد الكلية، على عمق العلاقات المصرية الكويتية في المجال الثقافي والفني، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون.

وأضاف حاتم، نتطلع إلى تقديم مشاركة متميزة تليق بمكانة البلدين وتعكس الإبداع الفني المصري في هذه المناسبة الوطنية المهمة لدولة الكويت الشقيقة.

يذكر أن هذا اللقاء يمهد لسلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية التي ستشارك بها الكلية احتفالاً باليوم الوطني الكويتي، مما يعزز العلاقات الثقافية والأكاديمية.

جامعة حلوان اليوم الوطني الكويتي كلية التربية الفنية بجامعة حلوان المكتب الثقافي الكويتي

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