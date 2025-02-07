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مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ الحكومة المصرية عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2025؛ خلال الأسبوعين المقبلين؛ لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن الحكومة من المقرر أن تبدأ عمليات صرف المرتبات لكل الموظفين بالدولة من العاملين الخاضعين للموزانة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والمستقلة والقطاعين العام والأعمال العام؛ اعتبارا من 23 فبراير المقبل.

مواعيد صرف المرتبات

وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير الجاري على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.

 ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.

كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك  الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي. 

وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر. 

وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.

 وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.

وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.

 تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات فبراير 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام. 

وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع العام.

اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية قانون الخدمة المدنية مواعيد صرف المرتبات مرتبات شهر فبراير 2025 صرف مرتبات شهر فبراير 2025

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