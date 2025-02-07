حماس: الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا.. غدا

كشف مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال بعد تسليمهم أسماء الأسرى الثلاثة المقرر الإفراج عنهم من غزة غدا.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن سلطات الاحتلال ستفرج عن 18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن أسماء الأسرى الإسرائليين التي أعلنت حماس أنها ستفرج عنهم غدا السبت وتسلمتها إسرائيل مطابقة لشروط اتفاق وقف إطلاق النار.

ونشرت الصحيفة العبرية، صور الرهائن الثلاثة الذين من المقرر أن يتم الإفراج عنهم غداً، وهم إيلي شرابي، وأوهاد بن عامي، وأور ليفي.

إيلي شرابي، وأوهاد بن عامي، وأور ليفي

يأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقر بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، عدوانا غاشما استمر أكثر من 15 شهرا على قطاع غزة تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة.