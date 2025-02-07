الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل لصدى البلد: لن نترك أرضنا وسنعيد إعمار غزة

كشف الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، والذي يتلقى علاجه بمصر، عن تفاصيل مأساوية عاشها خلال الحرب، حيث استشهد شقيقه في غزة.

وقال عبدالله كحيل خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري إن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة كبيرة منذ السابع من أكتوبر من العام قبل الماضي، لافتا إلى توزيع قوات الاحتلال لمنشورات تطالب الفلسطينيين بإخلاء مناطقهم بسبب استهدافها بالقصف.

وعن الوضع المعيشي في غزة، أشار كحيل إلى معاناة أهل القطاع من نقص حاد في المواد الأساسية، سواء في الغذاء أو الخدمات، كما أنه تعرض للإصابة في قدمه نتيجة القصف، وذلك بعد استشهاد شقيقه وأصدقائه، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعانون بشكل يومي من تبعات العدوان المستمر.

مساعدة الفلسطينيين

وتحدث أيضًا عن دوره في مساعدة الفلسطينيين خلال الحرب، حيث كان يقوم بشحن هواتفهم باستخدام الطاقة الشمسية مقابل مادي بسيط.

وفي ختام حديثه، عبر عبدالله كحيل عن رفضه القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، قائلاً: "لن نترك أرضنا وسنعيد إعمارها مرة أخرى. لا أحد يستطيع أن يأخذ أرضنا أو يخرجنا منها، لا للتهجير، ولن نخرج منها."