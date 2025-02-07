النائب محمد أبو العينين لطفل فلسطينى: ربنا هينصركم ومصر وراكم

استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل في مقر قناة “صدى البلد”، وذلك بعد تلقيه العلاج والتعافي من إصابته جراء الحرب في غزة.

خلال اللقاء، وجه أبو العينين رسالة دعم للطفل الفلسطيني ووالدته قائلاً: '«ربنا هينصركم ومصر وراكم، والشعب المصري داعم ليكم، التاريخ بيسجل كل دا، مصر وقائدها تحديا العالم كله ورفضوا تهجير الفلسطينيين، الشعب المصري مستعد دائمًا لدعمكم والمساعدة في إيصال المساعدات لأهل غزة.



وأضاف أبو العينين: «مصر وراكم، والجيش المصري واقف وراكم وواقف سد معاكم، الجيش المصري خير أجناد الأرض، وعزيمتنا بالله، ما تقلقش».