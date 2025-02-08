خليل الدقران: الاحتلال يسعى لتهجير السكان ومنع إعمار غزة

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل خرق المعاهدات والاتفاقات الإنسانية التي تنص على توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان.

وأضاف الدقران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "TEN NEWS" على قناة "TEN"، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهورًا، حيث يقدر عدد الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 13 ألف شخص، وأكد أن العدوان الإسرائيلي المستمر يهدف إلى منع إعادة إعمار غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن المدنيين في القطاع.