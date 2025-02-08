أخبار المنيا.. كدواني يؤكد ضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا .. رئيس الجامعة يشارك في اجتماع الجامعات الأهلية

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد تلقي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تقريرا عن جهود المجلس القومى للمرأة، ويؤكد على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ورئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

محافظ المنيا يتلقى تقريرا عن جهود المجلس القومى للمرأة ويؤكد على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا



أشاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها المجلس تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

استعرضت الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى تقرير تم عرضه على المحافظ أبرز جهود المجلس خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير والتي شملت تدريب الدعاة والقيادات الدينية ضمن برنامج "جلسات الدوار"، والذي استهدف 150 من أئمة المساجد والقساوسة بمحافظة المنيا ، وتنفيذ ثلاث دورات تدريبية على مدار 6 أيام متتالية، واستهدفت الشيوخ والقساوسة، كما اختتم فرع المجلس الدورة التدريبية لحرفة الخرز، لمدة 10 أيام.



بحضور وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية.



شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، فى الاجتماع الذي عقدة مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشاد الوزير بما حققته الجامعات الأهلية من نجاح وإنجاز، لافتًا إلى أنها أصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي، حيث استطاعت أن تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في قدراتها التعليمية، وجذبت نسبة قبول مرتفعة من الطلاب، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في العام الدراسي الحالي أكثر من 60 ألف طالب.