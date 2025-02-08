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أخبار جنوب سيناء| اقبال سياحي على دهب.. والمحافظ يستقبل وفد يوناني رفيع المستوي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء| اقبال سياحي على دهب.. والمحافظ يستقبل وفد يوناني رفيع المستوي

دهب
دهب
ايمن محمد

 شهدت مدينتي دهب وسانت كاترين  حتي آخر يوم في عطلة إجازة نصف العام اقبالا سياحيا كبيرا من السياح المصريين والعرب .

حيث تدفق الرحلات من الطلاب الجامعيين والأسر المصرية علي مدينتي دهب وسانت كاترين للاستمتاع باجواء مختلفة من  الأنشطة البحرية والطبيعة الخلابة .

كما استقبل  الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء  وفد رفيع المستوي من دولة اليونان 

استقبل  الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وفد  يوناني رفيع المستوى، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية المتميزة بين الجانبين لدولتين تتمتعان بحضارات ارست قيم الانسانية والعلم والمعرفة للعالم ،

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الطرفين لتعزيز أوجه التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.

خلال اللقاء الذي تركز حول دعم التعاون المستقبلي، تم بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات في مجالات  السياحة الدينية والتراث الانساني  والحضاري و الثقافة والآثار والتعليم، إلى جانب مجالات أخرى تسهم في تعزيز التبادل المعرفي والسياحي بين البلدين. 

وقد أكدت الأطراف خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الإمكانات المشتركة لتعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز من تواصلهما الحضاري.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن ترحيبه  بالوفد اليوناني، مشيرا  على أن مثل هذه اللقاءات تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مشترك يرتكز على التعاون والتفاهم المتبادل والتاريخ والإرث الحضاري والانساني، معززًا بذلك العلاقات الثنائية التي لها جذور تاريخية عميقة وأبعاد حضارية وإنسانية واسعة والتي تنعكس علي مشروعات التعاون  و الزيارات   

المتبادلة اخرها  زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال قمة ثلاثية في القاهرة مع الرئيسين المصري و القبرصي.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي زيارته الاخيرة لاثينا ختام عام ٢٤ و لقاءه بالمطران ديمتريوس دميانيوس بمقر اقامته باليونان، تعبيراً عن أواصر الصداقة والاخوة، وحرصه علي تكرار زيارة دير سانت كاترين والتواصل مع رهبانه.

واستعرض الدكتور خالد مبارك خلال اللقاء مشروع استراتيجية التنمية المستدامة في مدينة سانت كاترين أرض التجلي الأعظم  في مقدمتها تطوير المطار ليستقبل ٦٠٠ راكب في الساعة و اعداده لاستقبال الطائرات علي مدار ٢٤ ساعة، و النزل البيئي وفنادق الخمس نجوم وقاعة كبار الزوار والطرق وشبكات السيول ومكافحة الحريق وتطوير البنية التحتية بما يؤهل المدينة الفريدة من احتلال مكانتها المستحقة علي خريطة السياحة الدولية بمزاراتها الدينية والتراثية والبيئية الفريدة.

من جانبه نقل الجانب اليوناني رسالة شكر  للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  معبرا عن تقدير اليونان لإرادة وحكمة  قيادته ، مؤكدين أن مصر علي مدار تاريخها دولة  الحضارة و الثقافة التي تحمي العقائد وحرية الأديان مشيدين بما  يحظي به رهبان وزوار دير سانت كاترين من الأرمن الارثوذكس من رعاية  واهتمام. 

جدد الجانبان  خلال الاجتماع عزمهما على استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة التي من شأنها دفع عجلة التنمية والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الجانبين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مناسبة للتفاعل الإيجابي بين المجتمعين.

واتفق الجانبان علي استمرار الحفاظ والدعم  للوضع التراثي  والإنساني والديني الذي يتمتع به دير سيناء المقدس" سانت كاترين " المنتمي للطائفة اليونانية الأرثوذكسية منذ قرون، و مواصلة التسهيل والحفاظ على نمط الحياة الرهبانية للأخوة المقدسة و الطابع الحجي للدير. كما اتفقا على استمرار  الاتصال وتعميق تعاونهما المتمركز حول الدير الذي يعمل بحرية ودعم بشكل متواصل منذ ستة عشر قرن.

جنوب سيناء سانت كاترين دهب

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