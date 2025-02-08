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البحرين تكشف عن مقترح عقد قمة عربية طارئة في القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تكشف عن مقترح عقد قمة عربية طارئة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت البحرين، يوم الجمعة، دعمها لمقترح عقد قمة عربية طارئة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أيام من إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخطط للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بالتزامن مع اتصالات تلقاها و10 من نظرائه العرب من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ويحق للبحرين باعتبارها رئيسة القمة الحالية بعد استضافتها في مايو عام 2024، أن تدعو إلى قمم أخرى طارئة بالتوافق مع بقية الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

قالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إنه "فيما يتعلق بالقمة المقترحة، وانطلاقًا من رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الـ33، أكد وزير الخارجية دعم المملكة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة".

وشدد الزياني على أن "الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ثابت وموحد".

وأكد أن "السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

ويوم الثلاثاء الماضي، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرًا منها مصر والأردن.

وتماهيًا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

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