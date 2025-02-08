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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

العالم ينتظرها.. موعد انطلاق أول سيارة كهربائية من فيراري

فيراري
فيراري
عزة عاطف

كشفت فيراري أنها ستطلق أول سيارة كهربائية بالكامل لها في 9 أكتوبر 2025، خلال يوم أسواق رأس المال. 

جاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا أثناء استعراض الأرقام المالية لعام 2024، حيث أشار إلى أن الشركة ستكشف المزيد عن مستقبلها في هذا الحدث المهم.

تفاصيل سيارة فيراري الكهربائية الجديدة

لم تكشف فيراري عن الكثير من التفاصيل حول سيارتها الكهربائية حتى الآن، ولكن تم رصدها أثناء الاختبار في شوارع مارانيلو تحت تمويه كامل. 

لجأت الشركة إلى استخدام هيكل سيارة مازيراتي ليفانتي مع عوادم مزيفة لإخفاء تصميمها الحقيقي.

أكدت فيراري أن السيارة خضعت لاختبارات مكثفة، حيث قطعت آلاف الكيلومترات لضمان تحقيق الأداء الفائق الذي تشتهر به العلامة. 

كما قامت الشركة بإنشاء خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية داخل منشآتها، وهو قادر على تصنيع محركات الاحتراق الداخلي والنماذج الهجينة أيضًا. 

في المستقبل، سيتولى هذا الخط إنتاج البطاريات والمحركات الكهربائية والمحاور.

إصدارات فيراري الأخرى في 2025

تخطط فيراري لإطلاق ستة طرازات جديدة هذا العام، من بينها خليفة طراز روما و SF90. 

كما ستبدأ في تسليم طراز F80، الذي سيحل محل لا فيراري، مما يعكس استمرار الشركة في تطوير سيارات فائقة الأداء.

أنهت فيراري إنتاج عدة طرازات قديمة، مثل بورتوفينو إم و SF90 سترادالي و 812 سوبر فاست وروما، مما يمهد الطريق للنماذج الجديدة. 

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة طراز 12 سيليندري في الهند بأسعار تبدأ من 8.5 كرور روبية للطراز الكوبيه و9.15 كرور روبية للطراز سبايدر.

تمثل سيارة فيراري الكهربائية خطوة جريئة في تاريخ العلامة، حيث تسعى إلى المزج بين الأداء العالي الذي تشتهر به وتكنولوجيا السيارات الكهربائية الحديثة. 

من المتوقع أن تضع فيراري بصمتها في هذا القطاع من خلال تقديم سيارة رياضية كهربائية توفر تجربة قيادة لا تقل إثارة عن سياراتها التقليدية.

سيارات سيارة فيراري فيراري الكهربائية موعد إطلاق فيراري صور فيراري

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