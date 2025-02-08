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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شاهقة الإرتفاع.. طرح أعلى شقة في العالم للبيع | مالقصة؟

برج خليفة
برج خليفة
أمينة الدسوقي

تتميز مدينة دبي بأبراجها شاهقة الارتفاع، حيث يضم برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، والعديد من الأبراج الأخرى التي يتجاوز ارتفاعها 300 متر، مما يضفي طابعا معماريا مميزا للمدينة التي تستقطب الملايين حول العالم.

أعلى شقة في العالم بـ 188 مليون درهم

وخلال الفترة الحالية يتم طرح أعلى مسكن في العالم للبيع مقابل 51 مليون دولار (187.68 مليون درهم) وهو عبارة عن شقة بنتهاوس دوبلكس.

وتعتبر الشقة أكبر مسكن في وسط مدينة دبي مع واجهات زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف، ومسبح خاص، ومصعد خاص بها، وتمتد الشقة على مساحة 14 ألف قدم مربعة في طابقها الرئيسي و7 آلاف قدم مربعة في الطابق العلوي .

وتوفر هذه الوحدة السكنية أرقى معايير المعيشة الفاخرة، مع إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على أفق مدينة دبي ومياه الخليج العربي والصحراء الشاسعة، حيث توفر لمالكها فرصة العيش على ارتفاع أكثر من 1300 قدم ضمن أطول برج في العالم.

و تأتي هذه الشقة كمساحة كاملة خالية تتيح للمشترين فرصة تصميمها حسب رغبتهم الخاصة، مع مساحة واسعة لمناطق الترفيه وغرف نوم ووسائل راحة مصممة وفقاً لرؤيتهم الخاصة.

برج خليفة 

ويق برج خليفة بقلب دبي ويعمل على جذب الاستثمارات والأنظار من مختلف أنحاء العالم، مع استمرار الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ذات الجودة العالية. 

وسجلت المبيعات أكثر من  11 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بينما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق السكنية في المنطقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3302 درهم، وهو ما يعتبر الأعلى حالياً على مستوى إمارة دبي.

صفقات منطق برج خليفة 

وأبرم المستثمرون في منطقة برج خليفة منذ مطلع العام الجاري،  2612 صفقة بقيمة 11.2 مليار درهم، حيث شكلت المبيعات الجاهزة نحو 65.3% من إجمالي المبيعات عند 7.19 مليارات درهم توزعت على 1836 صفقة للوحدات السكنية، وصفقتين لأراضٍ بقيمة 220 مليون درهم. أما المبيعات على الخريطة فبلغت نسبتها نحو 34.7% من إجمالي المبيعات بقيمة 3.82 مليارات درهم وتمت عبر 775 صفقة لوحدات سكنية.

ووفق صحيفة البيان الإماراتية تتصدر منطقة برج خليفة اليوم بأغلى متوسط سعر بيع للقدم المربعة للشقق على مستوى دبي عند 3302 درهم للقدم المربعة، مبتعدة عن أقرب المنافسين لها، في حين حققت المنطقة مكاسب رأسمالية بنسبة 53.7% منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.

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