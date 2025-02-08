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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احفظي الوصفة لرمضان.. طريقة عمل بلح الشام للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يشتهر تحضيرها في شهر رمضان، وهي من وصفات الحلويات العربية التي تتميز بطعمها اللذيذ والمقرمش.

 قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل بلح الشام في برنامجها “على قد الإيد”، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام

مقادير طريقة عمل بلح الشام:

2 كوب دقيق

1.5 كوب ماء

نصف كوب زيت

1 ملعقة كبيرة سكر

4 بيضات

فانيليا

رشة ملح

زيت للقلي

شربات (قطر) بارد


طريقة عمل بلح الشام:

ـ لتحضير العجينة: في قدر على النار، ضعي الماء، الزيت، السكر، ورشة الملح. اتركي الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان.

ـ بمجرد الغليان، أضيفي الدقيق دفعة واحدة وقلبي بسرعة باستخدام ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جوانب القدر.

ـ ارفعي القدر عن النار واتركي العجينة لتبرد قليلاً.

ـ بعد أن تبرد العجينة قليلاً، انقليها إلى وعاء العجن.

ـ أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع إضافة الفانيليا، واخفقي جيدًا بعد كل بيضة حتى تتجانس العجينة وتصبح ناعمة.

ـ لتشكيل بلح الشام: ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بفوهة نجميّة.

ـ سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ اضغطي على الكيس لتشكيل أصابع بلح الشام مباشرة في الزيت البارد، ثم ارفعي الحرارة قليلاً.

ـ اتركي القطع حتى تتحول إلى اللون الذهبي المقرمش.

ـ التشريب بالشربات: بمجرد أن يصبح بلح الشام ذهبي اللون، ارفعيه من الزيت وصفيه جيدًا.

ـ اغمسي القطع مباشرة في الشربات البارد لبضع ثوانٍ، ثم ارفعيها وصفيها.

ـ قدمي بلح الشام بعد أن يبرد قليلاً.

شهر رمضان الحلويات الحلويات الشرقية بلح الشام الحلويات العربية الشيف نجلاء الشرشابي

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