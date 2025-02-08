الأهلي يدعو موتسيبي لحضور احتفالية نسخة كأس العالم للأندية بالأقصر

وجه النادي الأهلي دعوة لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور الاحتفالية العالمية التي سيقيمها النادي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية.

وستصل هذه النسخة إلى القاهرة يومي 13 و14 فبراير 2025.

وتأتي دعوة الأهلي لموتسيبي ضمن سلسلة من الدعوات التي وجهها النادي لشخصيات رياضية بارزة لحضور هذا الحدث الاستثنائي.

ومن أبرز هذه الشخصيات، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي تم دعوته أيضًا لحضور الحفل.

ويعد هذا الحدث فرصة مميزة للاحتفاء بالبطولة العالمية التي تعد من أهم البطولات في كرة القدم على مستوى الأندية، ويُتوقع أن يشهد حضور العديد من الرموز الرياضية المصرية والدولية.