أحمد حسن يكشف سبب تألق إمام عاشور مع الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب تألق إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مع الفريق في المباريات الأخيرة للمارد الأحمر.

وقال أحمد حسن، في تصريح تليفزيوني عبر برنامجه المذاع على "dmc": “إمام عاشور بدأتو تقارنوه بيا ودي حاجة تسعدني، ودايمًا لما بنوجه نصيحى للاعب بنبقى عايزينه يبقى أحسن وبيكون عنده إمكانيات مستحرمين ميستلغهاش”.

وأضاف: "إمام عاشور سجل 10 أهداف مع الأهلي في آخر 8 مباريات، بسبب نصيحتي ليه بالتركيز جوه الملعب وسيبك من اللي برا الملعب".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة، لملاقاة غزل المحلة في الجولة الثالثة عشرة منالدوري المصري الممتاز، حيث يستأنف تدريباته الجماعية أمس، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادةالمدير الفني مارسيل كولر.

وقرر الجهاز الفني للفريق، عدم منح اللاعبين أي راحة سلبية عقب مواجهة بتروجيت، التي انتهت بفوز الأهلي (2-1) في الجولة الثانية عشرة من الدوري.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمباراة غزل المحلة، خاصة في ظل ضغط المباريات.