حبس سيدة 5 سنوات .. زورت شهادة ميلاد طفل لزوجها المتوفي

أقدمت سيدة بمحافظة جنوب سيناء على تزوير شهادة ميلاد طفل، ونسبته زورا لزوجها المتوفى من أجل الحصول على الميراث، بالرغم من زواجها منه قبل الوفاة عرفيا، فتقدم الورثة ببلاغ إلى جهات التحقيق ليتم تحويلها إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء لتقضي بالحبس 5 سنوات والغاء نسب الطفل إلى والده .

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة نادية .م.ا.ش 47 سنه ربة منزل بالحبس 5 سنوات مع آخرين مجهولين وموظف حسن النية فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة ونسبته زورا للمدعو محمود .ع.م وذلك لتقديمها إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة فى الدعوى 1408لسنة2008 لاثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المتوفى محمود .ع.م ونسب الطفل الصغير له مع علمها بان لشهادة المقدمة للمحكمة مزورة لتتمكن من الاستيلاء على جزء من ثروته مع الورثة الحقيقين من زوجته الأولى ، و تداولت القضية فى ساحات المحاكم سنوات طويلة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق

و كان ورثة المرحوم الأصليين وهما ابنائه ببلاغ إلى الجهات الامنية بجنوب سينا، يتهمون نادية .م.ا.م.ش. 47 سنة مقيمة طور سيناء ، بأنها قامت بتزوير شهادة ميلاد لطفل يدعى ميسرة ، ونسبته لابيهم ، بعد وفاته على غير الحقيقة، وذلك للحصول على جزء من ثروته ومشاركة الورثة فى الورث.

تم اخطار جهات التحقيق بالواقعة والتى قررت طابت سرعة تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

دلت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة كانت تزوجت زوجها الراحل عرفيا ، وشهد على العقد أحد اشقاءه و سائقه الخاص ، وبعد وفاته لجأت لفكرة شيطانيه وهي تبنى أحد الأطفال ، وقامت بتزوير محرر رسمى وهو شهادة الميلاد بالطفل يدعى ميسرة ، وحصلت من خلال إثباته فى مديرية الصحة زورا حيث أحضرت مجهول ومثل أمام موظف الصحة بطور سيناء وادعت زورا وعلى غير الحقيقة بأن الماثل أمام مسئول الصحة هو زوجها المدعو محمود .ع.م.ا ، وتمكن المجهول من التوقيع على نموذج 32 الخاص بقيد المواليد ، و استخرجت شهادة ميلاد للطفل ليكون سند فى مواجهة الزوجة الاولى و ابنائها لمشاركتهم فى الورث ، وتقديم الشهادة إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة، لإثبات العلاقة الزوجية ، ونسب الطفل لزوجها المتوفى . رغم علمها بواقعة التزوير وهذا يؤكد ان هناك شبهة جنائية للتزوير فى أوراق رسمية .

وعلى الفور أمرت جهات التحقيق القبض على المتهمة ، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة ، من أجل الحصول على جزء من الورث معتقده أن الزواج العرفى يحق لها الحصول على جزء من الميراث بتبنى أحد الأطفال ونسبة زورا لزوجها المتوفى .

تم تحرير محضر. بالواقعة برقم 3106لسنة 2018 طور سيناء

وظلت القضية تتداول فى ساحة المحكمة حتى تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 3734لسنة 2018كلى جنوب سيناء .

و بجلسة اليوم اسدلت محكمة محكمة جنايات جنوب سيناء الستار عن تلك القضية التى ظلت سنوات طويلة وقضت بحكمها المتقدم .