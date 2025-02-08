الرياضية السعودية: سالم الدوسري يجدد عقده مع الهلال

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع نجمه سالم الدوسري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده حتى صيف 2027، وفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين اتفقا على تمديد العقد الذي كان سينتهي في الصيف المقبل لمدة موسمين إضافيين.

وتم الاتفاق على كافة البنود المالية الخاصة بالعقد، على أن يتم توقيعه خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن الدوسري (33 عامًا) يلعب مع الهلال منذ تصعيده من الفئات العمرية في صيف 2011، وشارك في أكثر من 425 مباراة مع الفريق.

كما قضى فترة إعارة واحدة إلى فياريال الإسباني في النصف الثاني من موسم 2017-2018.