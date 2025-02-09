بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حيث تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري،وهو ما أدى لزيادة معدلات البحث حول موعد استحقاق مرتبات شهر فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الأخير، أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2025، يوم الأحد الموافق 23 فبراير، بينما حددت 4 أيام لصرف المتأخرات، وهي كالتالي:6، 9، 10 من نفس الشهر.

ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير 2025، طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

وأصبحت قيمة المرتبات لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة إلى 12.200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة إلى 7000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة إلى 6000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة إلى 8200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة إلى 8000 جنيه.

تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة إلى 10200 جنيه.

- تصل قيمة موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة إلى 9200 جنيه.

وأوضح الدكتور شريف خيرى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.