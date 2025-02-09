تغيير مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025.. تصريح هام من التنمية المحلية

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم قريبًا الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم لعام 2025، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هو من يصدر القرار الرسمي، ويتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة.

المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم لعام 2025

مواعيد غلق المحال في رمضان

وكانت مواعيد غلق المحال السابقة لشهر رمضان الماضى ،تنص على غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان وخلال اجازة عيد الفطر المبارك في الساعة 2 صباحا وتفتح في الـ 5 صباحا.

فيما تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

و تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم لعام 2025

مواعيد غلق المحال في الشتاء

وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.