قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان تذكران بعظمة الله وهلاك الكون
إعلامي: بنسبة99% أكرم توفيق لن يتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية
صاحب حق في أرضه| السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
محمد نصر لاعب الإسماعيلي: ناصر ماهر سبّني بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر له
عكس التوقعات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 فبراير 2025
مخاطرة كبيرة .. مصطفى عبده ينتقد استمرار على معلول في قائمة الأهلي
تغيير مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025.. تصريح هام من التنمية المحلية
أمير هشام يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع بيراميدز بشأن عبدالرحمن مجدي
هل تُغني ركعتا الشروق عن صلاة الضحى؟.. دار الإفتاء توضح
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين.. اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 9-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تغيير مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025.. تصريح هام من التنمية المحلية

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025.. تصريح هام من التنمية المحلية
مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025.. تصريح هام من التنمية المحلية
عبد العزيز جمال   -  
ايمان البكش

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم قريبًا الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم لعام 2025، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هو من يصدر القرار الرسمي، ويتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة.

المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم لعام 2025

مواعيد غلق المحال في رمضان

وكانت مواعيد غلق المحال السابقة لشهر رمضان الماضى ،تنص على غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان وخلال اجازة عيد الفطر المبارك في الساعة 2 صباحا وتفتح في الـ 5 صباحا.

فيما تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 

 و تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم لعام 2025

مواعيد غلق المحال في الشتاء

وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

التنمية المحلية المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية مواعيد غلق المحال في رمضان المقاهي والكافيهات مواعيد غلق المحال في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

الآغا خان الرابع

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. بيان رسمي

محافظ الغربية

العناية الإلهية تنقذ حياة محافظ الغربية في سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات.. صور

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

ترشيحاتنا

هدى المفتي وسوزي الاردنيه

لحظة ودية مليئة بالدفء .. هدى المفتي تلتقي البلوجر سوزي الأردنية|شاهد

بوست مالون

«بوست مالون» يكشف عن حياته العائلية.. ويستعد لـ «سوبر بول 2025»

بـ لغة الإشارة.. محمود الليثي يروج لـ مسلسله ساعته وتاريخه

فيديو تشويقي بلغة الإشارة.. محمود الليثي يروّج لمسلسله «ساعته وتاريخه»

بالصور

طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

كب كيك
كب كيك
كب كيك

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

لهذا السبب .. يجب شراء التمر هندي في طلبات رمضان

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

يدوب هترميه في الميا .. طريقة تخزين الأرز و الشعرية لرمضان

تخزين الأرز
تخزين الأرز
تخزين الأرز

فيديو

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المخرجة ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تعلن سرًا عن سعاد حسني | فيديو جراف

محمد رمضان

يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

بسمة بوسيل

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد