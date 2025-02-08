محافظ الغربية: شراكة فاعلة مع مستقبل وطن لدعم التنمية وخدمة المجتمع

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عصر اليوم، وفدًا من قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية وذلك في إطار الجولات التنظيمية التي ينظمها الحزب لتعزيز دوره المجتمعي والمساهمة في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات. وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب اللواء أشرف الجندي بقيادات الحزب، مشيدًا بالدور الذي يقوم به “مستقبل وطن” من خلال مبادراته التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقوى السياسية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة. وأضاف المحافظ أن المحافظة منفتحة على كل الجهود التي تصب في صالح المواطن، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات لتحقيق التنمية المنشودة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب النائب حسام الخولي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بجهود محافظة الغربية في تنفيذ المشروعات القومية وتقديم الخدمات للمواطنين. وأكد أن الحزب يسعى، من خلال هذه الجولة، إلى متابعة الاحتياجات المحلية وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة. وقال الخولي: “حزب مستقبل وطن ملتزم بأن يكون حاضرًا في كل محافظة، للعمل جنبًا إلى جنب مع المسؤولين من أجل تحقيق التنمية ومساندة المجتمع في مواجهة التحديات.”