قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة أشهر مولد بقنا.. السيد عبدالرحيم القنائى رحلة من المغرب إلى قنا
عمر جابر يعود للتدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لـ فاركو في الدوري
شاهد .. رد فعل عائلات الرهائن الإسرائيليين بعد إطلاق سراحهم
بشرى للزمالك قبل لقاء فاركو
فتح آفاق جديدة .. انطلاق منتدى التأمين الصحي الشامل
استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة
مسابقة المعلمين 2025| الآن.. 5500 وظيفة عبر هذا الرابط وهذه خطوات التقديم
انخفاض درجات الحرارة وأمطار مع بداية الأسبوع .. تحذير عاجل من الأرصاد
بسبب حقوق النشر .. حقيقة خلاف أصالة وطارق العريان على 60 دقيقة
لبنان.. تشكيل حكومة جديدة بقيادة نواف سلام بعد استقالة وزارة ميقاتي
بلاغ للنائب العام .. الاتحاد الليبي يتقدم بشكوى بعد أول مباراة لـ كهربا
تعرف على مواعيد تسليم وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علاقات دولية: بيان الخارجية استكمال للمواقف المصرية الداعمة للعرب

وزير الخارجية
وزير الخارجية
عبد الخالق صلاح

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدانت فيه التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية هو استكمال للمواقف المصرية الداعمة لكافة الدول العربية وعلى رأسها الدولة السعودية، باعتبار أن مصر والسعودية يمثلان محور الاعتدال في العالم العربي ويسعيان وبكل قوة إلى دعم مسار سياسي حقيقي في المنطقة. 

وأضاف فارس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر والسعودية يتبنيان السلام كخيار استراتيجي رئيسي في إطار العمل على تنفيذ حل الدولتين، وباعتبار أن هناك رفضًا عربيًا متزايدًا تتزعمه الدولة المصرية، لرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن القاهرة نجحت بشكل كبير ومعها السعودية، وكان هناك أول أمس بيان كبير وقوي من الخارجية السعودية لنفي التصريحات التي خرجت من الرئيس الأمريكي، والتي أكدت أن السعودية توافق على التطبيع مع إسرائيل، ولم تشترط إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي كان بيان الخارجية السعودية قوي وداعم للمواقف العربية بشكل كبير.

الخارجية السعودية مصر والسعودية حامد فارس بيان الخارجية التصريحات الإسرائيلية عن قرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 8-2-2025

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في رمضان.. تفاصيل

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 8-2-2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام انهاردة؟.. أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

جيهان خليل

رمضان 2025 .. Watch it تطرح البوستر الترويجي لشخصية جيهان خليل بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"

الفنان تامر فرج

أول تعليق من الفنان تامر فرج بعد إصابته (خاص)

شادية

قصة ولادة الفنانة شادية داخل القلعة الحمراء وعشقها لـ الأهلي

بالصور

محافظ الشرقية يشهد الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مروة ناجي تجرى بروفة حفل الذكرى الـ 50 لـ أم كلثوم بلبنان

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي

افتقر.. عمرو أديب يتحدث عن ردود أفعال الناس على سيارته الجديدة

سيارة عمرو أديب
سيارة عمرو أديب
سيارة عمرو أديب

هرمون السعادة.. طرق طبيعية لتعزيز إنتاجه

طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة
طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة
طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة

فيديو

ياسمين مصطفى

أبهرت ناسا والعالم.. تكريم باحثة مصرية أطلقوا اسمها على كويكب

اصالة

بسبب حقوق النشر .. حقيقة خلاف أصالة وطارق العريان على 60 دقيقة

كهربا

بلاغ للنائب العام .. الاتحاد الليبي يتقدم بشكوى بعد أول مباراة لـ كهربا

ياسمين عز

الزواج بداية عذاب المرأة.. ياسمين عز تواصل انتقاد الرجال|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد