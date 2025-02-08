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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور 22 طبيباً.. ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الإكلينيكية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية  عن اختتام  الدورة التدريبية المكثفة في السموم الاكلينيكية والتي بدأت فعالياتها يوم الأحد الماضي بحضور ٢٢ طبيباً من مستشفى أجا المركزي.

 
وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت على مدار ٥ أيام متتالية بالتعاون مع أساتذة قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة وبإشراف  الدكتور آمال البقري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم حيث شارك الدورة  نحو 13 محاضراً من أساتذة السموم الاكلينيكية وجرى مناقشة أكثر من 15 نوع من انواع السموم بواقع 3 محاضرات يومياً.


تناولت المحاضرات تسمم المبيدات الحشرية والغازات السامة والمواد الكاوية والمنظفات والتسمم بالكحوليات والتسمم بالأدوية بمختلف خطورتها كالمسكنات وأدوية الضغط والقلب إلى جانب المهدئات والمنومات والمواد المخدرة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، بالاضافة إلى أنواع تحاليل السموم المختلفة وكيفية سحب العينات اللازمة واجراءات ضمان سلامة المريض قبل التحويل إذا استدعى الأمر ذلك.


ولفت مدكور أن ذلك اطار تنفيذ خطة ملف السموم لرفع كفاءة الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي وامداده بمختلف الخبرات والمهارات في التعامل مع السموم تمهيداً لتشكيل فريق وحدة السموم بالمستشفى والتي تعد الأولى من نوعها كأول وحدة سموم تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

 
وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية قام الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية بتكريم الدكتور نجلاء فتحي وأعضاء فريق السموم بالرعاية الحرجة تقديراً لمجهوداتهم فى العمل على ملف السموم والتجهيز لإنشاء الوحدة.
 

الصحة صحة الدقهلية وكيل

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